Def, Zedda: Italia in crescita, ora misure contro il calo demografico

“Il Def approvato ieri dal Consiglio dei ministri mostra in tutta evidenza che la strada intrapresa dal governo è quella giusta. L’Italia è in crescita come mostrano tutti gli indicatori economici, adesso occorre concentrarsi sul problema dei problemi che è quello del calo demografico. Siamo ai minimi storici, il declino della natalità è iniziato nel 2009 e proseguito anno dopo anno. Due terzi delle famiglie sono oggi senza figli o al massimo con un figlio, bisogna adottare misure che dovranno essere drastiche se davvero vogliamo invertire questa tendenza”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, vice capogruppo di FdI a Palazzo Madama.