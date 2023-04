Giustizia, Delmastro: da Nordio parole inequivocabili su necessaria revisione geografia giudiziaria

“Dal Ministro Carlo Nordio parole inequivocabili sulla chiara volontà del Governo di rivedere la scellerata ed infausta riforma della geografia giudiziaria.

Non è più l’epoca in cui lo Stato arretra, spegnendo luci di legalità sul territorio. Valorizzare la giustizia di prossimità significa erogare servizi di giustizia al Cittadino e far percepire la presenza dello Stato sul territorio”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia