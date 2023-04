Reati beni culturali, Lisei: grazie a governo Meloni chi sbaglia paga 

“L’intervento legislativo proposto dal ministro Sangiuliano ed adottato dal governo va nella direzione giusta, che è poi la stessa del disegno di Legge presentato al Senato, ovvero imporre una stretta a questi atti deprecabili che si stanno ripetendo in modo intollerabile. Non possiamo consentire che la protesta, qualunque essa sia, avvenga in modo incivile e violento nei confronti di beni ed opere di inestimabile valore, mettendone a rischio la fruizione. Questi ‘ragazzotti’, non stanno mettendo al centro dell’attenzione pubblica l’ambiente, ma solo le loro stupide ‘performance’. Solo una sinistra in stato confusionale può pensare di difenderli e giustificarli. Per fortuna che al governo c’è Giorgia Meloni ed il ministro Sangiuliano, i quali non perdono tempo a raccogliere sassolini nei fiumi, ma agiscono seguendo saggiamente l’antico detto ‘chi sbaglia paga’”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.