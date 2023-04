Nomine, Foti: criterio Meloni è stato il merito

“Nessuno può dire che con queste nomine vi sia stata una lottizzazione. Il criterio scelto dal Presidente Giorgia Meloni è stato quello del merito. Ci sono nomi, curriculum, esperienze e fatti concreti che questi amministratori hanno portato nella loro esperienza professionale e che sono stati valutati nel migliore dei modi. Facciamo a loro il nostro augurio di buon lavoro in settori strategici per l’Italia nel mondo: i loro risultati positivi non saranno quelli di un governo ma riguarderanno tutta la Nazione”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti a Porta a Porta.