Pnrr, Orsomarso: strumento di grande opportunità

“Il Pnrr è uno strumento di grande opportunità e corrisponde a una imponente assunzione di responsabilità di questo governo. Dobbiamo lavorare con serietà, perché è questo che ci chiedono gli italiani. Siamo in un momento internazionalmente difficile dal punto di vista economico e geopolitico, eppure questo esecutivo lavora senza sosta per ridurre il debito, per fare le riforme, per portare a termine gli investimenti, per mettere al centro dell’azione politica famiglie e imprese, per invertire il drammatico trend demografico. In sintesi: per dare un futuro a questa nazione. Le difficoltà non mancano al Sud come al Nord, ma abbiamo una visione e sappiamo quello che dobbiamo fare”.

Lo afferma in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso.