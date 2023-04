Pnrr, Spinelli: bene Ministro Fitto, il Governo ha ridato dignità al Parlamento

“Il lavoro che sta svolgendo il ministro Fitto nell’ambito dell’attuazione e della messa a terra del PNRR è a dir poco straordinario. La scelta di venire in aula e di coinvolgere anche le opposizioni da’ prova di grande equilibrio e apertura al dialogo senza alcun timore, ma soprattutto restituisce dignità al Parlamento che, specie nella legislatura precedente, è stato molto spesso ridotto a semplice passacarte”. Lo afferma in una nota la senatrice Domenica Spinelli (FdI), che aggiunge: “il lavoro svolto va nella direzione giusta, con un dialogo aperto e un ascolto attento di tutte le singole parti: Regioni, ANCI, Upi e parlamento”.

“Non c’è dubbio – prosegue Spinelli – che il PNRR sia un’opportunità senza precedenti per il Paese, ma il governo, grazie all’amministrazione oculata del presidente Meloni e del ministro Fitto, ha deciso di fare il punto su quanto sia attuabile agevolmente in modo da mettere a terra risorse utili nel più breve tempo possibile. Purtroppo in molti casi ci si è trovati di fronte a procedure burocratiche molto complesse stabilite dal precedente esecutivo, la decisione presa da parte di Giorgia Meloni di fotografare lo stato dell’arte attuale e di accelerare su quanto è possibile realizzare in tempi ragionevoli è quindi senza alcun dubbio molto apprezzabile” conclude la senatrice di Fratelli d’Italia.