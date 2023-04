Senato: Convegno dal titolo “L’Innovazione tecnologica del sistema di Protezione civile nell’organizzazione operativa dei corsi e della gestione delle emergenze nazionali ed europee”

Si terrà domani dalle ore 16.30 alle 20.00 alla Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, in piazza della Minerva 38, il convegno dal titolo “L’Innovazione tecnologica del sistema di Protezione civile nell’organizzazione operativa dei corsi e della gestione delle emergenze nazionali ed europee”. Introdurranno il convegno la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni ed il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

Interverranno il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto, Laura Lega, il Capo dei Vigili del Fuoco, Ing. Guido Parisi, il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, dott. Rosario Valastro, il Comandante del Comando per la Mobilità e il Supporto, Gen. Enrico Maria Degni, il Presidente Ceo 4ward360, Avv. Sabrina Zuccala, il Delegato Nazionale Anci alla Protezione Civile, Paolo Morsetti e il Com. Vigili del Fuoco Onu, Roberto Triozzi. In collegamento via zoom il Direttore del Dipartimento per l’organizzazione delle misure di protezione civile del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina Victor Vitovetskyi.

E’ prevista la partecipazione di ambasciatori e consoli di Francia, Romania, Slovenia, Polonia, Svizzera ed Austria.

Modera il convegno la giornalista Hoara Borselli.

Per partecipare è necessario accreditarsi entro il 13 aprile via Whatsapp 3312287851 oppure a [email protected]. Responsabile organizzativo del convegno Massimiliano Metalli, Delegato ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Pubblico-Roma (FdI)