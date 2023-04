Ue, Foti: congratulazioni e buon lavoro a Gardini e Antoniozzi

“A nome dei deputati di Fratelli d’Italia auguro buon lavoro alla collega Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, nominata presidente della delegazione italiana all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Siamo sicuri che saprà mettere la sua esperienza in ambito europeo a disposizione in questo importante incarico per il bene della Nazione. Congratulazioni anche al vicecapogruppo di Fdi alla Camera Alfredo Antoniozzi, eletto segretario della delegazione stessa”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.