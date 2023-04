“Sono passati 19 anni dalla barbara uccisione in Iraq del nostro Fabrizio Quattrocchi, simbolo di una Nazione fiera e orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico.

Non dimenticheremo mai il suo sacrificio e quel “vi faccio vedere come muore un italiano” che riecheggia ancora forte nei nostri cuori. Ciao Fabrizio”.

Lo scrive su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.