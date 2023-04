“Se fosse vera la tesi della sinistra, secondo cui l’immigrazione non è più emergenza ma un dato strutturale, non si capisce perché allora continui a dire che l’arrivo di immigrati in Italia si è quadruplicato. Il terremoto in Turchia, la crisi in Tunisia, la guerra in Ucraina e l’insicurezza in Libia sono fattori che vanno tenuti ben presenti”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, in un’intervista a Il Tempo.