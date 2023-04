Immigrazione, Foti: superstite Cutro conferma campagna per incentivare viaggi low-cost

“La testimonianza di uno dei superstiti del naufragio di Cutro ci conferma come i trafficanti di esseri umani abbiano promosso una campagna per incentivare i viaggi della morte a basso costo. Come denunciato da Fratelli d’Italia nelle scorse settimane, gli scafisti giravano – infatti – veri e propri spot in cui queste traversate venivano descritte come delle crociere. Se la sinistra ha ancora dei dubbi su come viene gestito il traffico di esseri umani, la predetta testimonianza dovrebbe servire a cancellare ogni dubbio. Bloccare e punire severamente questi criminali è la principale strada da seguire con l’aiuto dell’Europa che non può più rimanere a guardare. A meno che al Pd, come dimostra la mancata sottoscrizione dell’accordo col Governo da parte dei presidenti di Regione amici, interessi solo mettere il bastone tra le ruote sempre e comunque al Governo, non curandosi se a rimetterci sono gli Italiani”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.