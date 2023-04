“La sinistra pur di andare contro il governo Meloni va contro gli interessi dei cittadini e arriva a negare l’emergenza immigrazione. La preoccupazione per il commissario straordinario è infondata dal momento che è uno strumento che c’è sempre stato come ad esempio quello per la siccità e non va assolutamente a ledere l’autonomia delle Regioni”.

Lo ha dichiarato ai tg il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Elisabetta Gardini.