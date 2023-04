Famiglia, Foti: su Lollobrigida a sinistra non resta che baccagliare sul nulla

“A Elly Schlein e compagni, non potendo attaccare nel merito il buon governo del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrogida, non resta che ‘baccagliare’ sulla terminologia e sul nulla. Da 20 anni i governi che si sono succeduti non sono riusciti a risolvere il problema della denatalità italiana, non garantendo un sistema di welfare sufficientemente rassicurante per le nostre famiglie. In Italia, in base agli ultimi dati ISTAT e come spiegato in un video dallo stesso ministro, nel 2021 sono nati l’1.1% bambini in meno rispetto all’anno precedente. Dal 2008 ad oggi le nascite sono diminuite del 30,6%. Questa è la realtà, non uno slogan. Il governo Meloni si è dato come obiettivo primario il rilancio della natalità e non saranno gli ululati di chi è abituato a fare politica solo tramite comunicati stampa a rallentare il lavoro di questo Esecutivo e dei suoi ministri”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.