Cospito, Messina: decisione consulta non ha effetto su 41 bis

“La decisione della consulta non incide certamente sul regime carcerario del 41bis cui viene sottoposto il terrorista anarchico Alfredo Cospito. E’ perfettamente inutile che la sinistra sbandieri la possibilità del riconoscimento delle attenuanti per Cospito, perché queste potrebbero avere effetto casomai sulla pena finale, non sul carcere duro. Che Cospito sia un pericoloso terrorista lo hanno confermato le sentenze della magistratura, non la politica. Dalla nostra ribadiamo con forza che chi attenta allo Stato e alla sua incolumità è giusto sconti la sua pena”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.