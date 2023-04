Milani: vignetta “fatto” sessista e volgare

“La vignetta pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano è sessista e volgare. Non è satira, va oltre i limiti della decenza, toccando la sfera privata ed intima in nome di una dialettica politica che non trova alcuna giustificazione nel modo e nel merito. Non a caso, anche l’associazione Lettera 22 ha condannato la vignetta che offende una famiglia, quella del ministro Lollobrigida e della moglie Arianna in modo volgare e senza alcun rispetto. Siamo al confine con la diffamazione”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani