25 aprile, Donzelli: sinistra non vuole sia festa di tutti

“Oggi al Senato i partiti del centrodestra hanno votato senza indugi e compattamente anche la mozione presentata dall’opposizione sul valore della festa della Liberazione. Nell’altro campo, invece, non hanno fatto altrettanto con l’atto del centrodestra sul 25 aprile e su tutte le date ‘che ricordano momenti fondamentali della storia dell’Italia unita, libera e democratica’. E’ l’ennesima dimostrazione che a sinistra, al di là delle belle parole, non c’è la reale volontà di accettare che il 25 aprile possa essere la festa di tutti, nel nome della Costituzione repubblicana: vogliono che resti una data divisiva per poter continuare ad autoproclamarsi garanti di una indimostrata superiorità morale e democratica. Un brutto scivolone delle opposizioni, che speriamo sia motivato soltanto da irresponsabilità e non dal consapevole rigetto culturale di quella riga di condanna di tutti i totalitarismi, compreso il comunismo, presente nella mozione”.

Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.