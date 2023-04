Pnrr, Foti: vera sfida sono i tempi

“Sulla priorità delle opere da realizzare coi fondi del Recovery, occorre avere il garbo di attendere la ricognizione del governo, poi ci confronteremo in Parlamento. Noi speriamo che l’opposizione non abbia pregiudizi. Per la nostra Nazione è importante avere scuole migliori, più asili nido e maggior efficienza energetica. Vogliamo dimostrare all’Europa che l’Italia ce la fa. Chi gioca contro l’Italia fa il male degli italiani. Ma la vera sfida sono i tempi: in Europa si deve andare oltre il 2026, anche per far fronte al rincaro delle materie prime. Dobbiamo fare i passi che la gamba consente, altrimenti si cade”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti in un’intervista a La Stampa.