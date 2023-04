Rai, Liris: su Annunziata chiedo intervento vigilanza

“Chiederò ai colleghi in Vigilanza Rai di farsi portavoce di un malcontento sempre più diffuso nel Paese, circa l’utilizzo politico del servizio pubblico per fare propaganda di una parte. Nel caso della trasmissione di Lucia Annunziata, si tratta di una campagna costante contro il governo Meloni. È un modus operandi che disconosce la funzione del servizio pubblico, che è di terzietà e di informazione e non di partigianeria”.

Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.