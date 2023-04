Istat, Orsomarso: cresce fiducia imprese, profeti sventura chiedano scusa

“I dati pubblicati oggi dall’Istat sono inequivocabili: ad aprile aumenta la fiducia di consumatori e imprese. Si tratta del valore più elevato, per quanto concerne la fiducia delle aziende, negli ultimi 10 mesi, mentre quello dei consumatori ritorna su livelli che non si vedevano da marzo 2022. A questi segnali positivi si aggiungono recenti indicatori: il Pil cresce e il debito della pubblica amministrazione scende, lo Spread è calato dall’inizio del governo Meloni e la borsa ha registrato importanti aumenti, infine Bankitalia ha stimato che l’Italia è destinata a crescere ancora fino al 2025. Chi profetizzava sventure in caso di vittoria del centrodestra, dovrebbe avere oggi la decenza di chiedere scusa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, componente della commissione Finanza.