Mes, Foti: strumento non adeguato a soluzioni immediate

“Il Mes per la ratifica deve avere un voto del Parlamento che solo allora si esprimerà. Fratelli d’Italia, sul piano politico, ha già detto cosa pensa a proposito. È uno strumento vecchio, non adeguato alle soluzioni immediate e preferiremmo venisse trasformato in altro. Inoltre, l’Italia è uno dei paesi che ha già versato la quota più alta al Mes, ben 17 miliardi di euro. Se domani dovesse essere applicato nella sua interezza l’Italia dovrebbe contribuire con altri 83 miliardi. Qualcuno tra i sostenitori di questa misura si è mai preoccupato di vedere se è stata mai messa tale cifra a bilancio dello Stato?”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Radio Anch’io su Radiouno.