DEF, Calandrini : Commissione ha approvato nuovamente il documento, ieri solo un passo falso

“Quello di ieri è stato un passo falso da non ripetere ma che può accadere. Solo chi non fa non sbaglia. Poco fa la Commissione Bilancio che presiedo ha approvato il nuovo documento che passerà tra poche ora all’Aula per un’approvazione che è certa, come avvenuto questa mattina alla Camera. L’Italia potrà beneficiare di questo documento programmatico che libera risorse importanti per famiglie e lavoratori”

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio