Def, Montaruli: attacchi sguaiati a Foti, opposizione inconsistente

“Gli attacchi sguaiati al capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti sono lo specchio dell’inconsistenza dell’opposizione. L’unica colpa di Foti, per la sinistra, è quella di aver fatto notare come le assenze in Aula nella giornata di ieri fossero attribuibili trasversalmente a tutti i gruppi parlamentari, non solo a quelle di maggioranza. E soprattutto ha sottolineato in maniera oggettiva che questo problema, a causa del taglio dei parlamentari, potrebbe ripresentarsi in futuro, con maggioranze politiche diverse. Il senso delle sue parole è stato molto chiaro e il fatto che ha colpito nel segno è dimostrato dal fatto che il suo intervento è stato interrotto per ben tre volte. Lezioni di educazione dai campioni di arroganza non le accettiamo”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.