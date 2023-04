Istat, Filini: con Meloni Italia traina economia eurozona

“I dati Istat certificano che nel primo trimestre 2023 il pil italiano cresce più di quello tedesco e di quello francese. Grazie alle politiche portate avanti dal governo Meloni, seppur in un fase economica particolarmente difficile, l’Italia sta tornando a crescere trainando l’economia di tutta l’eurozona. Quelli di Istat sono dati incontrovertibili che spazzano via tutte le polemiche sollevate dalle opposizione, chi ha un minimo di onestà intellettuale dovrebbe riconoscere che questo governo in pochissimo tempo è riuscito a innescare un processo virtuoso a beneficio dell’intera nazione”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini