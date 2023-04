Pil, Foti: aumentato nel primo trimestre, più di Francia e Germania

“Abbiamo sentito che noi abbiamo disfatto l’economia italiana. L’Istat certifica che nel primo trimestre di quest’anno è aumentato dello 0,5%, più di Germania e Francia. Sono questi i dati che qualcuno non vuole dire, ma questi sono dati neutrali. Io non cito i dati del governo ma quelli neutrali dell’Istat. Sul Pnrr nessuno cita la relazione della Corte dei Conti, che è un’altra fonte neutra, del 2023 in cui si certifica che i 20 miliardi euro che dovevano essere spesi nel 2020-2022 sono stati spostati al biennio 2022-2024 perchè non si potevano a spendere da parte del governo in carica. Noi non è che non accettiamo le critiche, ne facciamo tesoro, ma un governo in carica da 180 giorni non può risolvere tutti i problemi soprattutto quelli ereditati”.

Lo ha affermato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, nel corso delle dichiarazioni di voto sul Def.