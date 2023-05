Nigeria, Delmastro: solidarietà ai cristiani per sacerdoti rapiti

“Esprimo la mia solidarietà alle comunità cristiane della Nigeria per il rapimento dei due sacerdoti cattolici, padre Chochos Kunav e padre Ralph Ogigba, avvenuto nelle scorse ore nello Stato del Delta. Quella di oggi è solo l’ultima di una lunga lista di violenze perpetrate in quella regione da terroristi, fanatici e bande armate che negli ultimi anni hanno colpito anche sacerdoti italiani.

Episodi come questo ci invitano a riflettere sulla gravità della persecuzione che subiscono le minoranze cristiane nel mondo, che ad oggi è la più grave e la più sanguinaria. Oltre 360 milioni di fedeli, un cristiano su sette, subiscono gravi forme di discriminazioni e abusi. In qualità di presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo auspico che i due sacerdoti siano presto liberati. L’Italia è in prima linea per difendere la libertà dei cristiani di professare la propria fede senza subire persecuzioni”.

E’ quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, Sottosegretario di Stato alla Giustizia e Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo.