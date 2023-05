Incidenti stradali, Milani: una piaga che non va sottovalutata

“I dati dell’Asaps sugli incidenti stradali sono allarmanti. Da inizio anno 135 pedoni sono morti, solo nel Lazio 30 decessi, di cui 18 a Roma. Nonostante le campagne di sensibilizzazione sul tema da parte delle istituzioni, la strage di pedoni continua. Nella Capitale, in meno di 24 ore uccisi due pedoni. Non possiamo abbassare la guardia su un tema che, purtroppo, è sempre nelle cronache. Dobbiamo fare di tutto per arginare questa piaga, che non va sottovalutata. Ognuno, dalle istituzioni ai cittadini, facendo la propria parte”.

Lo dichiara in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia.