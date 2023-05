Violenza donne, Leonardi: ddl per rafforzare codice rosso

“Con questo ddl, sul quale annuncio il voto convintamente favorevole di Fratelli d’Italia, si vuole mettere in campo ogni azione volta a prevenire e contrastare gli abusi e a creare la necessaria rete di protezione per restituire alla vita le donne vittime di violenze. E’ importante che le istituzioni parlino sempre di più della piaga della violenza di genere per trasmettere agli uomini e alle donne di domani una nuova coscienza. Ma oltre alla coscienza è fondamentale l’introduzione di misure quale è stato il Codice Rosso, entrato in vigore tre anni fa, e che oggi necessita di un rafforzamento soprattutto prevedendo una accelerazione dello stallo delle indagini. Ogni anno dobbiamo fare la macabra conta delle vittime e con questo provvedimento vogliamo porre le basi per salvare tutte le donne”.

Lo afferma in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica e di genere.