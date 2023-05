Esercito, Foti: auguri e grazie per garantire sicurezza istituzionale e colletività

“La nostra Nazione celebra oggi il 162° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano.Quella del 4 maggio 1861 è una giornata storica, che come italiani non possiamo far altro che ricordare e celebrare. Amore per la Patria, senso dell’onore e del dovere, professionalità e altruismo: sono questi alcuni dei requisiti che rendono grande il nostro esercito, orgoglio italiano. A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera un sentito ringraziamento agli uomini e alle donne di questo corpo che ogni giorno garantisce la sicurezza delle Istituzioni e della collettività nazionale, senza dimenticare i caduti in operazioni militari, missioni umanitarie o esercitazioni”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.