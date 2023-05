Istat, Foti: aumenta occupazione, profeti sventura se ne facciano ragione

“Aumenta l’occupazione rispetto al mese scorso e i lavoratori salgono di 297mila unità rispetto a quello di marzo 2022: un altro riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni arriva dall’Istat. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 1,1% rispetto a febbraio 2023 e l numero dei disoccupati torna sotto i due milioni. Dopo la crescita del Pil nel primo trimestre del 2023, arriva un altro dato che non solo conferma la ripresa economica della Nazione, ma manda in frantumi le critiche infondate e strumentali delle opposizioni. Se ne facciano una ragione gli uccelli del malaugurio e i profeti di sventura che puntualmente tifano contro l’Italia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.