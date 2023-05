Maltempo: esponenti Azione strumentalizzano tragedia. Lollobrigida ieri in Emilia Romagna

“Fanno sorridere le affermazioni di alcuni membri di Azione contro il governo Meloni accusato di immobilismo di fronte all’alluvione che ha colpito e messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Nello specifico, è stato preso di mira il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che, secondo gli esponenti di Azione, “guarda, insieme al ministro Salvini senza far niente”.

Peccato che proprio ieri Lollobrigida fosse nei luoghi colpiti dall’alluvione e abbia portato la solidarietà e la vicinanza del Governo, ma soprattutto raccolto le necessità dei cittadini devastati dall’alluvione. È bene inoltre ricordare a questi smemorati che sono numerosi i fondi stanziati a favore dell’Emilia Romagna da parte di questo Esecutivo, per interventi di efficientamento delle reti irrigue, cosa che i governi precedenti non avevano mai fatto.

A volte il silenzio è oro e, soprattutto, eviterebbe di fare queste figure barbine e di strumentalizzare così una simile tragedia come quella che stanno vivendo in Emilia Romagna”.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti e i parlamentari di Fdi eletti in Emilia Romagna.