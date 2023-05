Siccità, De Carlo: Dell’Acqua ha affrontato svariate emergenze. Giusto riconoscimento

È Nicola Dell’Acqua il commissario individuato dal Governo per gestire l’emergenza siccità. Una figura, quella di Dell’Acqua, molto nota in Veneto per la sua attività: “Non posso che fare un grandissimo in bocca al lupo al dottor Dall’Acqua per questo nuovo incarico”, commenta il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore. “Durante le tante emergenze che hanno colpito il territorio bellunese e veneto, dall’emergenza idrica alla tempesta Vaia fino ai pfas, abbiamo potuto apprezzarne le capacità e la concretezza. Non va dimenticato poi il suo ruolo di direttore di Veneto Agricoltura, dal quale sicuramente avrà un punto di vista privilegiato su uno dei settori più duramente colpito dalla scarsità di risorse idriche”, conclude De Carlo, presidente della IX Commissione al Senato che si occupa anche di agricoltura.

