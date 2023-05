Giornata dell’Europa, Scurria: Europa rappresenta senso di unione tra popoli e Stati Nazionali

Oggi 9 maggio si ricorda l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, espose l’idea che oggi si concretizza con il nome di Unione Europea. Proprio oggi infatti, occorre tornare allo spirito per cui l’Europa nasceva: per creare un gigante politico, economico e strutturale, un riferimento per tanti popoli del territorio europeo e del resto del mondo”, dichiara il Senatore Marco Scurria, segretario della commissione Politiche Europee.

Scurria prosegue: “È necessario dare seguito a un’ identità, a una civiltà che proviene da lontano. L’Europa non nasce oggi 9 maggio, la sua esistenza è radicata nella storia, nella cultura, nell’arte, nelle tradizioni che per millenni hanno reso questo continente punto di riferimento per tutto il mondo. Gli auguri che oggi voglio fare sono affinché questo spirito possa tornare ad essere il motore della nostra Europa, perché questa non sia soltanto burocrazia, un insieme di regolamenti che entrano nelle questioni più minuziose degli Stati, ma che sia possibilità concreta di crescita per ogni Nazione, per costruire davvero una unione che possa oggi rappresentare un punto di riferimento solido, per sollevare le crisi che esistono oggi nel mondo. Come quelle nei confronti della Russia, per il sostegno all’Ucraina.

“Il mio auspicio è che l’Europa diventi speranza e futuro per tutti, e che in particolare svolga un ruolo per l’Africa e per i suoi popoli per garantire sviluppo e solidarietà.conclude il senatore di Fratelli d’Italia.