“Nel programma elettorale del centrodestra vi era il tema delle riforme costituzionali. Vogliamo proseguire nella strada che avevamo indicato in campagna elettorale, per dare più voce ai cittadini e stabilità di governo. Si tenga presente che si sono succeduti in Italia 68 governi con la durata media di 14 mesi. Ascoltiamo l’opposizione. Ci auguriamo che il confronto sia positivo. Non accetteremo veti”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia ai tg.