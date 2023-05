Terrorismo, Delmastro: vicini a vittime e famiglie, i colpevoli restino in carcere

“Nel ‘Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo’ ricordiamo quanti nostri connazionali hanno perso la vita o sono stati feriti in attentati di matrice terroristica. A 45 anni dal ritrovamento del corpo del presidente Aldo Moro, avvenuto in via Caetani a Roma il 9 maggio del 1978, la minaccia terroristica è ancora una realtà.

Lo Stato e il Governo sono vicini alle vittime e ai loro familiari.

Siamo fieri di non aver tentennato contro il terrorismo e di aver respinto il tentativo proprio della galassia terroristica di sgretolare l’istituto del carcere duro.

Oggi commemoriamo e onoriamo le vittime del terrorismo, sapendo di aver fatto il nostro dovere fino in fondo.

Nessuno degli strumenti di contrasto al terrorismo può considerarsi superato”.