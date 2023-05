Lollobrigida, Messina: vergognosa irruzione di ambientalisti a manifestazione

“Quanto successo oggi a Napoli è semplicemente vergognoso. Appena avviato l’intervento in video del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, durante la manifestazione su ‘Innovazione e ricerca per il futuro del Made in Italy agroalimentare’, un gruppo di ambientalisti ha fatto irruzione sul palco interrompendo le immagini registrate e bollando “fascisti” noi, quando sono loro che, millantando democrazia e rispetto, attaccano le istituzioni, dimostrando di essere i veri fascisti. E’ inutile dire di amare gli animali se non si rispettano gli essere umani! Al ministro Lollobrigida va tutta la nostra solidarietà”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia.