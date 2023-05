Migranti, Barcaiuolo: Italia promossa da Ue

L’Europa sta cambiando opinione sul tema migranti. In una intervista Ylva Johansson, commissaria europea agli Affari Interni, ha dichiarato che l’Italia sta gestendo “piuttosto bene” l’afflusso migratorio, contraddicendo di fatto le parole del ministro dell’Interno francese che pochi giorni fa attaccava sul tema il Presidente del consiglio Giorgia Meloni. Sul tema di non lasciare l’Italia da sola di fronte ai numerosi sbarchi e sulla necessità di intervenite in materia si espone anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ribadendo il lavoro europeo per trovare un accordo con l’Italia per fronteggiare l’emergenza migranti.

“Sull’immigrazione c’è una sfida incredibile. Il Governo ha certamente impiegato del tempo ma questo è stato speso per cercare una soluzione strutturale ad un fenomeno drammatico e complesso. Il plauso e la disponibilità di dialogo europea dimostrano, ancora una volta, che l’esecutivo Meloni sta lavorando bene e nell’interesse collettivo”

Così il Senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa