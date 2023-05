“Il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, sembra piuttosto confusa. Prima ha affermato che le riforme costituzionali non sono una priorità, poi però subito dopo come priorità ha avanzato la riforma della legge elettorale che è solo la conclusione di un procedimento. Non capiamo se si tratti di sconsiderata baldanza o gioventù bruciata”.



Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Radio Anch’io su Radiouno.