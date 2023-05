Natalità, Foti: per Governo famiglia al centro della Nazione

“Sin dalla fondazione di Fratelli d’Italia, la natalità è stata tra i nostri punti programmatici più importanti. Ora il governo Meloni e Fdi hanno l’onere e l’onore di impegnarsi per intraprendere ogni iniziativa possibile in favore della nostra Nazione. Ed è quello che stiamo facendo grazie all’ultima legge di bilancio che, tra le altre cose, ha visto la riduzione dell’aliquota Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia. Inoltre, è stato previsto l’incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli. Bene il presidente Meloni che stamattina, agli Stati Generali della natalità, ha ribadito la centralità della famiglia, come base della nostra società verso cui mira l’azione del governo con misure concrete. Questa è la strada giusta per la rinascita della Nazione”.



Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.