“Esprimo solidarietà nei confronti delle famiglie colpite da questa ondata di maltempo, il Governo metterà in campo ogni azione volta ad aiutare l’Emilia-Romagna e confido che, allo stesso tempo, la Regione faccia la sua parte per garantire una tempestiva messa in sicurezza dei cittadini e tutti gli aiuti per un rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni”.

Così il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di FdI in commissione Esteri e Difesa.