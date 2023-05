Comunali, Donzelli: netta vittoria centrodestra, crescita esponenziale FdI

“Netta vittoria del centrodestra al primo turno delle amministrative: sulla base dei risultati giunti finora, quattro sindaci vanno al centrodestra e due al centrosinistra, in attesa della fine dello spoglio a Pisa, dove il centrodestra potrebbe avere la possibilità di vincere senza ballottaggio. Il centrosinistra al primo turno non strappa alcun comune capoluogo al centrodestra, cosa che invece avviene a parti invertite: a Latina vince e lo fa con Matilde Celentano, che sarà la prima sindaco donna della città. A Terni la sinistra esce dal ballottaggio e anche nei comuni non capoluogo si profila un’importante crescita del centrodestra, con Fratelli d’Italia partito che conferma la crescita esponenziale rispetto alle scorse amministrative già emersa con le ultime elezioni politiche”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.