Maltempo, Foti: solidarietà alle popolazioni colpite

“Sono ore drammatiche per alcune Regioni, a partire dall’Emilia-Romagna. A causa del maltempo, i danni, e purtroppo anche le vittime, continuano a crescere e a preoccupare, in particolare modo nell’area romagnola. Con sincera apprensione per le popolazioni coinvolte, la mia solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia, ai feriti e agli evacuati, con la certezza, come già dimostrato, che il governo Meloni è e sarà al fianco dei territori per fronteggiare questa catastrofe”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.