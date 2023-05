UE, Scurria: Governo Meloni è diventato punto di riferimento internazionale

“Si è svolto ieri il summit dei capi di stato e di governo del Consiglio d’Europa, a Reykjavik. In qualità di componente della delegazione parlamentare del Consiglio d’Europa, voglio sottolineare come la presenza della Presidente del Consiglio abbia dato rilevanza al ruolo che l’Italia dà a questa istituzione, che nasce per difendere i diritti fondamentali che soprattutto in questo momento storico non possono non essere taciuti”! dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

“I tanti viaggi in Europa e nel mondo della premier Meloni, denotano la volontà del nuovo Governo italiano di diventare e consolidarsi come riferimento strategico a livello internazionale. Dopo tanti anni, finalmente la politica estera italiana mira a diventare punto di riferimento su molti dossier “conclude Scurria.