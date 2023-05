Fontana di Trevi, Barcaiuolo: giovani che la imbrattano sono schiaffo ai ragazzi che in Romagna spalano fango per ripulire le città.

Gli ecovandali di ultima generazione hanno imbrattato ieri la Fontana di Trevi. Il gruppo ha versato del liquido nero, a base di carbone vegetale, nella fontana prima di immergersi nell’acqua esponendo striscioni con la scritta ‘non paghiamo il fossile’.

“Quello degli attacchi ai monumenti da parte degli eco-vandali sta diventando un rituale stanco che, purtroppo però, ha un costo economico per i cittadini e forse provoca anche danni. Non è un caso che le centinaia di turisti presenti davanti alla Fontana di Trevi abbiano espresso il loro disappunto per questo ennesimo atto sconsiderato. Questi giovani “annoiati” prendano spunto dai miei conterranei e si dirigano verso le zone alluvionate per dare una mano a ripulire le città”.

Così il Senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa