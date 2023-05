G7, Zullo: Felice che prossima edizione si terrà in Puglia

“Accolgo con grande piacere la scelta annunciata oggi a Hiroshima dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di tenere il G7 a guida italiana del giugno 2024 nella mia Puglia. Come ha giustamente sottolineato il nostro premier, la Puglia rappresenta nella storia un ponte tra Oriente e Occidente, è dunque un luogo simbolicamente importante in questa fase in cui si sente il bisogno di una riconciliazione tra aree geografiche”.

Lo afferma il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Sanità.