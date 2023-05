Roccella, Foti: con dichiarazioni in Tv Lagoia getta maschera

“Il direttore del Salone del libro di Torino, Nicola Lagioia, getta la maschera una volta per tutte. Le dichiarazioni che ha rilasciato in tv, parlando di “rischio virata autoritaria” e di “manganelli”, confermano come il suo tentativo di mediazione avvenuto sul palco del Salone del libro di Torino con i contestatori del ministro Roccella sia stato solo una messa in scena. Semmai, l’unica virata di cui dovrebbe parlare è il teatrino intimidatorio e vile, spacciato per democratica contestazione, contro Roccella, alla quale ribadiamo tutta la nostra solidarietà. Queste sue esternazioni dimostrano come Lagioia risulti essere a questo punto complice occulto dei radical chic che hanno letteralmente tolto la parola al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. In compenso il direttore del Salone del libro di Torino, con le sue provocatorie dichiarazioni si accompagna alla segretaria del Pd Schlein, anch’ella unicamente preoccupata di difendere i violenti e i sopraffattori. Le urlatrici di Torino possono festeggiare la ufficiale adesione di Lagioia e di Schlein al loro movimento”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.