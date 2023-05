Antimafia, Foti: congratulazioni a Colosimo, Presidente commissione

“Nel giorno in cui ricordiamo con dolore la strage di Capaci, costato il sacrificio di chi ha dedicato la propria vita per combattere le mafie, rivolgo le congratulazioni mie e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera alla collega Chiara Colosimo per l’elezione a presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

E’ un risultato di cui siamo orgogliosi: ancora una volta Fratelli d’Italia indica una donna a ricoprire un incarico non solo prestigioso, ma che richiede grande impegno e responsabilità. Il recente arresto di Matteo Messina Denaro conferma il serrato ed instancabile lavoro svolto, nel corso degli anni, dai tanti uomini e donne delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Una lotta che e’ anche patrimonio di quella politica alla luce del sole di cui Chiara Colosimo e’ protagonista. Spiace che in un’occasione così importante, in cui era auspicabile che si manifestasse un fronte politico comune contro le mafie, ci sia chi si sia voluto distinguere per faziosità, nel segno di una vuota quanto infondata dietrologia. Siamo certi che con la sua proverbiale perseveranza e trasparenza nell’attività di tutti i giorni, Chiara saprà dimostrare a chi oggi non l’ha votata di avere perso una formidabile occasione per qualificarsi. Ciò detto, buon lavoro oltre che a Chiara Colosimo a tutti i componenti della Commissione antimafia, a partire da coloro che sono stati eletti nell’ Ufficio di Presidenza della stessa”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.