Mafia, Milani: Falcone magistrato lungimirante, suo ricordo scolpito nella storia

“Sono passati 31 anni da quel tragico giorno in cui persero la vita nell’attentato di Capaci il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e la scorta. Falcone, con i suoi colleghi, ha segnato un passaggio cruciale nella lotta alla mafia, che gli è costata la vita. Per primo riuscì a capire di dover seguire anche i movimenti patrimoniali dei mafiosi per seguirne le tracce. Un magistrato lungimirante che ha dedicato tutta la vita alla lotta alla mafia, sapendo di correre un rischio enorme. Nonostante siano passati 31 anni dalla strage di Capaci il ricordo di Falcone e del suo operato resteranno scolpiti per sempre nella storia della nostra nazione”.

Così Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia