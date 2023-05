Antimafia, Donzelli: buon lavoro a Colosimo, giovane donna che non si piega

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Chiara Colosimo, eletta oggi Presidente della commissione parlamentare Antimafia. E’ per noi un orgoglio sapere che un organismo di tale responsabilità sia stato affidato a una persona trasparente, una giovane donna che rappresenta al meglio lo spirito di coloro i quali non si piegano e non si voltano mai dall’altra parte. Siamo certi che con la sua capacità e tenacia saprà offuscare le falsità montate ad arte in questi giorni sul suo conto con il solo obiettivo di scoraggiarla”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.