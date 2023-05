Maltempo, Foti: intervento Governo Meloni tempestivo. Stanziati oltre 2 Mld di euro

“L’intervento del Governo Meloni sull’emergenza alluvione è stato tempestivo. Stanziati oltre 2 miliardi in pochissimi giorni dopo l’inondazione che ha colpito l’Italia centrale. Un risultato sicuramente non scontato visto il momento delicato che sta vivendo la nostra Nazione.

Senza indugi ma con determinazione, il Governo si è subito messo al lavoro per dare risposte concrete alle persone che hanno perso tutto.

Diverse le misure previste, tra queste: sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto; cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni; fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica; 100 milioni di euro per gli indennizzi in favore delle imprese agricole ed ulteriori 75 milioni per l’acquisto dei macchinari per le aziende danneggiate; 8 milioni di euro per gli interventi di ripristino delle strutture sanitarie.

Ancora si devono quantificare i danni, ma intanto un plauso al presidente del Consiglio Meloni e ai ministri che con piglio deciso e sicuro di fronte alla calamità hanno subito dato risposte. Lo Stato c’è e non lascerà soli i cittadini che stanno vivendo questo simile dramma”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.