Ponte Stretto, Rosa: opera fondamentale per Italia

“Il ponte sullo stretto di Messina è un’opera eccezionale che porrà fine a una lunga strada fatta di ritardi e incertezze. L’obiettivo di accelerare le opere strategiche da parte del governo Meloni è una questione lampante che dimostra l’infondatezza della pregiudiziale proposta. La pregiudiziale in questione è solo un modo per non discutere questo provvedimento che l’esecutivo pensa sia necessario e urgente. Siamo di fronte a un progetto presente nel programma elettorale votato solo pochi mesi fa da milioni di elettori. Una misura che crea certezze e che porterà alla realizzazione di un’opera fondamentale per l’Italia e l’Europa intera”.

Lo dichiara in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.